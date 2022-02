Sharpminderi jaoks sai see lugu alguse ühest Bloombergi loost (loe siit, paywall), mis kirjutas, et Bank of England (BoE) hakkab lähiajal kokku tõmbama oma ülisuurt võlakirja portfelli, mis on tekkinud Quentitive Easing (QE) programmi raames, mille maht läheneb juba 900 miljardile Briti naelale.