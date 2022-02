Reaktsiooni riigikontrollile: uued kiire interneti rajamise toetusmeetmed saavad paremini sihistatud

Suti sõnul on selge, et riik jätkab hajaasustusega maapiirkondades kiire interneti püsiühenduse rajamise toetamist ning seda tuleb teha suuremas koostöös kohalikega. „Väga vajalik on tihe koostöö sideettevõtjate ning kohalike omavalitsustega, et saavutada ühiskonnale tervikuna parim tulemus - viia kiire internet sinna, kus seda enim vajatakse," lõpetas Sutt.