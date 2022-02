SEB: nõudlus väikelaenude järele kasvas möödunud aastal oluliselt

„Väikelaenu kasvu taga on mitme teguri koosmõju. Selleks, et vastata paremini klientide ootustele vaatasime üle oma laenutingimused ning suurendasime maksimaalset laenusummat 20 000 euroni ja pikendasime maksimaalset tähtaega seitsme aastani. Samuti oleme hoidnud väikelaenu intressimäära pakkumist turu keskmisest ligikaudu kolmandiku võrra soodsamana," ütles SEB erakliendi segmendi müügijuht Evelin Koplimäe.

„Hea meel on tõdeda, et väikelaenu taotlemine on klientide jaoks siiski läbimõeldud ja kaalutletud otsus, eesmärgiga parandada enda või oma pere elukvaliteeti. Seda kasutatakse eelkõige kodu remondiks, kodutehnika ja sisustuse uuendamiseks ning auto soetamiseks," lisas Koplimäe