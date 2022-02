Anna oma panus Elroni uute rongide istmete valikul

Uute rongide projektijuht Viljar Luhthein on rahul projekti hetkeolukorraga: "Oleme jõudnud oma projektiga tänaseks nii kaugele, et tegeleme veel viimaste lahenduste kokku leppimisega. Ühtlasi toimub Škoda tehases meie uute rongide tootmise ettevalmistamine. Meil on hea meel, et koostöö Elroni ja Škoda vahel on olnud sujuv ja loodame, et juba 2024. aasta lõpus saame reisijatele pakkuda uusi ronge ja uut kvaliteeti"