Jalgpallurist investor Henrik Ojamaa: suurim eksimus oli 18-aastaselt uus auto osta

Praeguseks 31-aastane profijalgpallur Henrik Ojamaa hakkas investeerima 20. eluaastate keskpaigas ja finantsvabadus on juba käega katsutav. „Pikk ja edukas jalgpallikarjäär on olnud tõeline privileeg. Tegelen iga päev sellega, mis mulle väga meeldib, ja teenin selle eest palka, mis võimaldab ka tulevikku kindlustada,” märkis ta. Kuigi profijalgpalluritel on tavaliselt kõrge palk, peitub selles peale võimaluste ka ohte.

Profisportlaste peamine eksimus on koos palgaga ka kulude suurendamine. „Kui palk tõuseb, kasvavad ka kulutused ning ei jää palju kapitali investeerimiseks üle, isegi kui palk on suur,” tõdes Ojamaa. Oma esimese suure tšeki sai ta klubilt 21-aastasena. „Ostsin selle eest endale Rolexi käekella. Investeerimismõtet sellel hetkel veel peast üldse läbi ei käinud. Üllataval kombel selgus mulle aastaid hiljem, et Rolexi kellad hoiavad oma väärtust väga hästi, aga ostuhetkel ma seda ei teadnud.”