Telia kõneside teenused on tehnilise rikke tõttu häiritud. Synlab: pange koroonatestile aeg digitaalselt

Rikke tõttu ei pruugi õnnestuda osa Telia võrgus tehtavatest kõnedest ning hinnanguliselt puudutab see mure hetkel ca 10% tehtavatest mobiilikõnedest. Lisaks on häiritud Telia äriklientidele mõeldud kõnekeskuse teenus.

"Tuletame meelde, et mobiilside häirete puhul saab hädaabi korral helistada numbrile 112 teiste operaatorite võrke kasutades. Selleks tuleb helistamise eel eemaldada mobiiltelefonist SIM-kaart või teha mobiiltelefonile taaskäivitus ja PIN-koodi sisestamise asemel helistada hädaabi numbrile," sõnas Neudorf ning lisas, et vabandab võimalike ebamugavuste pärast.

Hetkel on tõrked ka Perearsti Nõuandetelefoni töös, mis on põhjustatud koostööpartneri tehnilisest tõrkest. "Tervisemure korral palun pöörduge oma perearstile. Kui tervisemure on kiireloomuline, aitab teid hädaabinumber 112," sõnas Perearsti Nõuandeliini teenindusjuht Kärt Kukk.

Telia kõneside teenuseid tabanud rike on vähemalt osade teenuste vaates lahenemas. "Alates kella 13-st on järk-järgult hakanud taastuma Telia äriklientidele mõeldud kõnekeskuse teenus, mis tähendab, et ettevõtete kliendid saavad telefonitsi erinevate teenusepakkujate poole pöörduda. Samuti on taastunud Telia enda kõnekeskuse töö," sõnas Telia meediasuhete juht. Endiselt esineb häireid mobiilse kõneside teenuses, meediajuhi kinnitusel on Telia prioriteediks lahendada ka need mured.