Uuring näitab kaugemate piirkondadega seotud kaubavedude arvestatavat potentsiaali Rail Baltica jaoks

Samuti märgib uuring, et Rail Baltica veoteenusele on kõige tõsisemaks konkurendiks Poola sadamad. „Poola suudab pakkuda alternatiivset veoteenust nii Saksamaalt ehk nn läänekoridorist kui Aadria koridori kaudu lõuna poolt Poola jõudvale kaubale, et toimetada see edasi Soome meritsi. Taoline konkurents paneb Rail Baltica veotariifile tugeva surve," toob Terk esile konkurentsisituatsiooni, millega tulevases kaubaveos tuleb arvestada. Samas on kauba liikumine üle Soome lahe juba praegu oluliselt kiirem ja mugavam kui vedu mereteed mööda Poola ja Soome sadamate vahel.