Hagen Bikes kergitas jaanuaris müügitulu ning plaanib uusi rattamudeleid

Kokku müüdi jaanuaris 6 kastiratast (mullu jaanuaris 1) ning keskmiselt teeniti müügitulu kastiratta kohta 2295 eurot, mis on mulluse jaanuariga võrreldes 7% enam.

Hagen Bikesi asutaja Kaspar Peegi sõnul on aasta alanud äärmiselt positiivselt. “Müügikasvule on kaasa aidanud kumulatiivne järjepidev turundustöö ning ärikliendi turu avanemine. Oleme saanud esimesed kullerfirmad oma klientideks ja ettevalmistused tipphooajaks on kulgemas plaanipäraselt,” märkis Peek.