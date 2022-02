Probleemid Tartu jäätmeveos: Eesti Keskkonnateenused ei suuda täita võetud kohustusi. Viiendik töötajatest on haigestunud

"Linn otsib koostöös ettevõttega lahendusi, et tagada võimalikult kiiresti jäätmete graafikujärgne äravedu. Samuti on AS Eesti Keskkonnateenused lubanud pingutada, et lepinguid nõuetekohaselt täita," ütles abilinnapea Raimond Tamm.

Eesti Keskkonnateenused korraldab riigihanke korras ülelinnalist jäätmevedu Tartus 2022. aastast.