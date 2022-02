Tormid on läinud ekstreemsemaks ning igasuguseid anomaaliaid on üha rohkem tänu kliimakriisidele tekkimas. Salme tuulepark asub Sõrve kaelas ja seal on väga kummalised tormiolukorrad vahepeal. "Selle tõttu ei ole hullu midagi. Teeme korda ja töötab jälle,” arvas Sõnajalg lootusrikkalt.