Laevatee ette triivinud poi võinuks peatada liikluse Hiiumaa liinil. Laevaliiklus on taastunud

On võimalik, et parvlaev Tiiu reis, mis väljub kell 15.30 Rohukülast, peab pöörduma Rohuküla sadamasse tagasi. Rohukülas on sadama akvatooriumi sissesõidu ette triivinud poi, mis võib takistada laeva ohutut möödumist.

Olukorra teeb ohtlikuks see, et poi küljes vee all on pikk kett, mis liiga lähedalt möödumise korral võib vigastada laeva vinti, mille tõttu laev enam sõita ei saaks. Parvlaev Tiiu väljub sadamast ning laeva kapten hindab olukorda poile lähemale jõudes.