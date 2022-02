Kaks päeva tagasi potsatas bioloogilisi ravimeid arendava Icosageni postkasti haridus- ja teadusministri Liina Kersna käskkiri. Riik on neid märganud. Icosageni juhataja Mart Ustavi sõnul eraldati neile varasema teadus-arendustegevuse tulemuste põhjal oluline summa. Valmimas on hulk bioloogiliste ravimite kandidaate ja ravimitehas, mis aitaks ravimikandidaadid läbi esimestest kliinilistest katsetustest. Helsingi ülikooli professorina töötaval Mart Saarmal on Eesti teadlastest enim patente. Tema ettevõtte GeneCode kaasas viimastel kuudel viis miljonit eurot. Milleks? Kui kaugele on uuringutega jõutud? Sellest saad alljärgnevast loost lugeda.