SEB makroanalüütiku Mihkel Nestori arust, kui räägime kiiresti inflatsioonist, siis riigiti on see ikkagi erinev. Soomes on inflatsioon tõusnud vaid 3-3,5% ning räägitakse kõrgest tasemest. Eestiga võrreldavaid numbreid pole. Kuidas kujuneb sel aastal olukord energiahindadega? Kas keskpangad muudavad oma rahapoliitikat?