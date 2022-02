Harju Elekter suurendab osalust Soome laadimistarkvara ettevõttes

Soome ettevõttes 5,5% osalus omandati esimest korda 2021. aasta juunis. Täiendavad osaluste tehingud viiakse läbi kahes osas, millest esimene jõustub veebruaris 2022 ja teine osa esimese poolaasta jooksul. Tehingute tulemusel kasvab koguosalus 10%ni. Lisainvesteeringu maksumus on ligikaudu 234 000 eurot.

Tegu on ühega kolmest Harju Elektri strateegilisest investeeringust. Ligi 14% osalust hoiab Harju Elekter Läti energiaettevõttes Sia Energokomplekss ning ligi 7% osalust Eesti superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies.

Harju Elekter näeb, et lisainvesteering osaluse kasvatamiseks on vajalik, et tugevdada kontserni tegevust e-mobiilsuse valdkonnas ja toetada täiendavalt jätkusuutlike eesmärkide täitmist. IGL-Technologies Oy-ga jätkatakse elektriautode laadimissüsteemide tervikpakettide kättesaadavuse parandamist ning võrgustiku laiendamist nii Põhjamaade kui ka Baltikumi turgudel.

Harju Elektri Soome tütarettevõte Harju Elekter Oy on teinud IGL-Technologies’iga enam kui kümme aastat edukalt koostööd ning paigaldanud ainuüksi Soomes tänaseks üle 30 000 elektrisõidukite laadija. Lisaks on koostöös loodud üle 50 laadimispunkti Baltikumis, millest 10 on lisandunud Eestisse. Partnerluses on Harju Elektri rolliks laadimisseadmete riistvara arendus, tootmine ja müük ning IGL-il tehnoloogiliselt sobiva tarkvara pakkumine ning seadmete opereerimine.

IGL-Technologies on Soome juhtiv parkimis- ja e-mobiilsuslahenduste arendaja elektriautode laadijatele. Ettevõtte toodete hulka kuuluvad Soome ainulaadsed kombineeritud kaugjuhitavad laadimis- ja parkimissüsteemid eTolppa ja eParking, millel on kokku rohkem kui 125 000 kasutajat.