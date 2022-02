Nüüd saab jälle Rootsi kruiisile minna: Tallink avab homme Stockholmi vahelise laevaliini

„Baltic Queen on nüüd nii seest kui väljast viimase pooleteise kuuga läikima löödud ja laev koos meeskonnaga on toredate klientide ootel. Kuna Rootsi reisimine on nüüd veebruari algusest Euroopa Liidu riikidest reisijatele taas lihtne ja piiranguteta, siis peaks meie heade naabrite pealinn küll iga eestlase kevadises reisikalendris kirjas olema,“ sõnas Tallink Grupi müügijuht Marina Jõgi.