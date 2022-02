“Pandeemia-aastad on küll olnud oma mõõnadega, kuid reisi- ja muud piirangud, mis sundisid inimesi kodu lähedal rakendust leidma, on kasvatanud just eratarbijate huvi haagiste vastu. Inimesed tegelevad rohkem näiteks kodu korrastamise ja hobidega lähiümbruses ning mugav on ju toimetada oma isikliku transpordivahendiga, olgu siis ehitusmaterjalide või hobisõidukite vedamiseks,” tõi välja Respo Haagiste tegevjuht Toomas Antons.