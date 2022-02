Delfi lisas valikusse uue Äripaketi

"Just äriklientide poolt on viimasel ajal kasvanud huvi erinevate pakettide vastu - sõltuvalt ettevõtete suurusest, mitmele töötajale soovitakse lugemisõiguseid jagada. Teenus on praktiline lisaväärtus igale töötajale ning erinevate maksevõimalustega mugav lahendus tööandjatele," sõnas Ekspress Meedia klienditeeninduse juht Darja Makejeva.

Eestis on palju väikeettevõtteid, seepärast on loodud uus Delfi Äripakett Mini, mis võimaldab lugemisõigust jagada ettevõttes kuni kümnele kasutajale. Selle paketi tutvumishind esimesel kuul on 4,59 eurot (+ käibemaks), edaspidi on kuutasu 29,99 eurot (+ km) kuus ehk 2,99 eurot (+ km) kasutaja kohta.