Luminori Eesti klienditeenuste juhi Kaspar Korki sõnul on jätkusuutlikkusele suunatud laenutooted klientide hulgas aina populaarsemad. „Hea meel on näha, et inimesed teevad üha enam jätkusuutlikumaid vailikuid. Seetõttu püüame ka ise klientidele ses osas vastu tulla, pakkudes näiteks soodsamatel tingimustel laenu," arvas ta.