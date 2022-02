TTJA: vanu tuulikuid kontrollitakse tavapärase hoolduse käigus

TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik sõnas, et elektrituulikutele, nagu ka teisetele ehitistele, kehtib üldine ohutuse printsiip. Ta selgitas, et ehitis peab olema oma olemasolu vältel ohutu ega tohi põhjustada ohtu inimestele, varale ega keskkonnale. "Ehitise ohutuse tagamise eest vastutab selle omanik," lisas Tamtik.

Praeguseks pole TTJAl teada, kuidas oli Salme ümberkukkunud tuuliku hooldus korraldatud, millal seda viimati teostati, kes seda läbi viis, mida avastati. "TTJA on käivitanud omalt poolt uurimise, et selgitada välja ümberkukkumise põhjused. Tulenevalt uurimistulemustest otsustab amet edasised tegevused, sealhulgas kas ja millist tüüpi tuulikuid on vaja Eestis veel kontrollida," sõnas ehitus- ja raudteeosakonna juhataja.