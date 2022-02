Seadme ebakorrektne käsitlemine pani ohtu suurel hulgal isikuandmeid. SMITi peadirektor lahkub ametist

„Olukorra täpsustamiseks korraldasime SMITis uurimise, kus jõudsime järelduseni, et tõenäoliselt on seade hävitatud vähemalt neli aastat tagasi koos teiste rahvastikuregistri migratsiooni käigus kasutusel olnud seadmetega. Kuid selle irdseadme hävitamine jäi nõuetekohaselt vormistamata. Juhtunu on äärmiselt kahetsusväärne, sest seadmel oli SMITi vastutusele antud isikuandmeid sisaldav info. Tänaseks oleme vaadanud andmete käsitlemise põhimõtted põhjalikult üle ja muutnud oma organisatsioonisiseseid protsesse täpsemaks ja töökindlamaks,“ märgib SMITi peadirektor Ragner Paevere.

„Sellegipoolest tunnen olukorra ees vastutust ning lahkun ametist. Minu viimane tööpäev on 23. veebruar. Olen kindel, et kolleegid SMITis teevad kõik endast oleneva, et SMIT oleks edaspidi 100-protsendiliselt oma ülesannete kõrgusel,“ ütles Paevere.

„Kui selline seade oleks sattunud võõrastesse kätesse, oleks olnud oht, et isikuandmeid võidakse kasutada ebakorrektselt. Irdseadme käsitlemise korrektselt dokumenteerimata jätmine tekitas segadust, mida oleks kahtlemata saanud vältida. Seetõttu on äärmisel oluline, et SMITis on nüüdseks kasutusse võetud meetmed, et sarnaseid olukordi edaspidi ei tekiks. Inimesed on usaldanud riigile oma andmed ja meil on kohustus ning vastutus nende eest kõrgendatud tähelepanuga hoolitseda,“ märgib Küüt.