Platvormitöö tegijate töötingimuste parandamine seisab valitsuse otsuse taga

„Meil tuleb aktiivselt osaleda platvormitööd puudutavate rahvusvaheliste reeglite kokkuleppimises, kuna näeme, et paindlikku ja kaasaegset töötamist eelistavate inimeste arv kasvab kiiresti ning ka mitmed Euroopas ja maailmas mõjukad platvormid on pärit just Eestist," sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

„Pean väga oluliseks platvormitöö tegijate töötingimuste parandamist ja läbipaistvuse suurendamist nende algoritmidel põhinevas juhtimises. Platvormitöö tegija peab saama infot selle kohta, kuidas kujuneb tema sissetulek ning teadma muuhulgas ka seda, millised asjaolud võivad viia konto blokeerimiseni. On mõistlik, kui algoritmi tehtud otsuse selgitamiseks on platvormil kontaktisik, kellelt töötegija saab vajadusel selgitusi küsida. Õiglaste ja läbipaistvate töötingimuste tagamise kõrval peame kindlustama ka platvormiettevõtete jätkusuutliku kasvu võimaluse ning hoiduma liigselt piiravate reeglite kehtestamisest," lisas Kiik.

Direktiivi eelnõu kohaselt peab platvormitöö tegijate tööalane staatus vastama nende tegelikule töökorraldusele. See tähendab, et iseseisvad töötegijad peaksid saama jätkata oma iseseisvas staatuses ning samal ajal peaks neil, kelle suhe platvormiga on olemuselt töösuhe, olema tagatud ligipääs tööalastele ja sotsiaalsetele õigustele, nt õigus miinimumtöötasule ning töö- ja puhkeajanõuete järgimisele.

Eelnõus sätestatakse, et platvormi ja platvormitöö tegija vahel on eelduslikult töölepinguline suhe, kui platvorm kontrollib töö tegemise teatavaid aspekte, näiteks määrab kindlaks tasu või kontrollib töötulemuste kvaliteeti. Platvormi poolset kontrollimist näitavad asjaolud, mille esinemisel eeldatakse, et platvorm on tööandja, kuni ta ei tõenda vastupidist.