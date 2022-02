FOTOD | Oluline peatükk Eesti e-eduloos: täna avati 40 miljonit eurot maksev andmekeskus

Greenergy Data Centers turundusjuht Uko Urb sõnab, et tegemist on järgmise olulise peatükiga Eesti e-eduloos.

Greenergy asutaja ning juhi Üllar Jaaksoo sõnul on ettevõtte esimene andmekeskus mõeldud e-Eesti ja selle digiteadlike naabrite eduloo toetamiseks. "Ühtlasi avab see Eesti jaoks ukse andmemajutusteenuste ekspordiks rahvusvahelises mastaabis. Meie ambitsioonid on aga märksa suuremad. Eesmärgiks on luua Kesk- ja Ida Euroopasse taastuvatel ressurssidel töötavate energiaefektiivsete andmekeskuste võrgustik ning on aeg astuda järgmised sammud selle visiooni suunas," selgitas Jaaksoo ning lisas, et nüüd, esimese andmekeskuse valmides, plaanib ta liikuda Greenergy tegevjuhi positsioonilt ettevõtte nõukokku ning tuua enda asemele valdkonnas karastunud tegevjuhi.