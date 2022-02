Wolt Market avas uue pilvepoe. Esimestel nädalatel on kojuvedu tasuta

"Eestlased on Wolt Marketi väga hästi vastu võtnud, selle kinnituseks on meie jõuline laienemine nii pealinnas kui ka Tartusse," ütles Wolt Marketite välisturgudele laienemise eest vastutav Olli Rissanen.

Pealinlaste jaoks on Kristiine pilvepoe valikus üle 2500 erineva toote alates toidust kuni igapäevaste tarbeesemeteni. Rissaneni sõnul tellitakse Wolt Marketi kaudu tihti toitu kogu nädalaks, aga tehakse ka väiksemaid oste kui hommikul avastatakse, et omleti jaoks on piim puudu. Wolt Market Kristiine tarneulatus on 5 kilomeetri ringis.