Möödunud aastal saavutas Volkswagen Eestis aegade suurima müügikasvu

„Eesti autoturg on valmis uuendusteks - uuteks mudeliteks ja tehnoloogiateks ning elektriautodeks. Hoolimata pandeemia mõjust tarneahelatele ja uute autode tootmisele, on klientide ootused väga kõrged. Seda ilmestab rekordiliselt suur Volkswageni sõidukite tellimuste arv kõigis olulisemates mudelikategooriates. Üle poole selleks aastaks planeeritud tootmismahust on klientidele juba müüdud. Tellitud on nii olemasolevaid mudeleid kui ka uusi mudeleid nagu Taigo ja uuenenud T-Roc," kommenteeris Møller Baltic Importi tegevjuht Ilze Grase-Ķibilde.