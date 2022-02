Eesti parimaks avaliku sektori digiteenuseks kuulutati Neurokõne

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt tõi välja, et digiteenuste konkurssi kirjeldas kõige paremini andmete taaskasutus, kasutajamugavus ja Eesti keele digitaliseerimine. „Eesti digiriigi uus arenguhüpe saab kindlasti olema kasutajamugavuses, muutes digiteenused lihtsamaks ja proaktiivsemaks. Samuti on rõõm näha, et läbi keeletehnoloogia oleme talletanud meie emakeele digitaalsesse keskkonda kõikidele tulevastele põlvkondadele," märkis Sutt.

Minister rõhutas, et koroonapandeemia ajal, mil paljud riigid alles otsisid võimalusi, kuidas jätkata erinevate avalike teenuste osutamist, jätkus elu Eestis üsna harjumuspärases rütmis. „Eestis on 99% Eesti avalikest teenustest ühiskonnale kättesaadavad digitaalselt - oleme sellega maailmas ainulaadsed. Kasutajasõbralikud ja turvalised digiteenused toovad riigi kodanikele lähemale ning on e-Eesti visiitkaart kogu maailmas," ütles minister.

Samas rõhutas ta, et digitaalne jätkusuutlikkus pole enesestmõistetav, vaid eeldab järjepidevat tööd. „Eesti avaliku sektori digiteenuseid tuuakse eeskujuks kogu maailmas. Sellele on pannud aluse infotehnoloogia spetsialistid, kelle põhjalikud teadmised ja esmaklassilised praktilised oskused vormivad Eesti digiühiskonna rahvusvahelist mainet. Konkursiga soovimegi neid inimesi esile tõsta, kes Eesti digiühiskonda ehitavad ja sellega paljudele inimestele väärtust loovad," sõnas Sutt.

Digiarengu asekantsleri ja konkursi žürii esimehe Luukas Kristjan Ilvese sõnul näitas "Su/g 2022" Eesti digiriigi laiapõhjalisust. „Valdkondade ring, mille arengusse finaali jõudnud digiteenused panustavad, on väga lai. Ometi ühendab neid kõiki uuenduslikkus, suur mõju, kõrge kasutajamugavus ja turvalisus ning andmete oskuslik kasutamine," ütles Ilves. Ta lisas, et kasutajate ootused digiteenustele on üha kasvamas. „Inimesed soovivad kaasaegseid, kiireid ja mugavaid lahendusi ning finaali jõudnud digiteenused neile kriteeriumitele kahtlemata vastavad," märkis asekantsler.