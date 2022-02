Perearst avaldab ajad, mil helistajal on suurim lootus jutule saada. Kõnesid praegu seitse korda rohkem kui tavaliselt

"Meil on keeruline ja raske aeg. 16. veebruaril olid meil näiteks kõik telefonid kinni, sest Telia süsteemid olid maas. Kõnesid on meile seitse korda rohkem, kui on olnud tavaaegadel. Õdesid oleme toonud küll juurde vastama, aga ikka on hetki, kus ei saada jutule," ütleb Nõmme perearstikeskuse juht Eero Merilind.

Merilind ei salga, et eelmisel aasta põletas ülekoormus mitu õde läbi, kes seetõttu töölt minema läksid, kuid nendib, et sel aastal on töökorraldust radikaalselt muudetud.

"Tervet päeva ei jõua inimene telefoni otsas olla, nüüd nad vastavad kordamööda. Saime õdesid juurde ja nüüd on rohkem personali, kellele toetuda. Riik toetas perearstisüsteemi viie miljoni euroga, mille kõik perearstid said. Tänu sellele saime õdesid ja abipersonali juurepalgata. Lisaks õnnestus IT- ja telefonisüsteeme kohandada," nendib ta.

Ta räägib, et esmaspäeva hommikud on neile helistajate tõttu väga keerulised, kuid pärastlõunast olukord stabiliseerub. Samas on teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti helistajate hulk enam-vähem stabiilne. Merilind märgib, et perearstile helistamist ei tohiks kindlasti reede jätta õhtusse, sest need on reeglina tihedad.

"Tavaliselt on suurimad ootejärjekorrad kella üheksast kaheni, sel perioodil ei pääse kõik jutule. Teisipäeva, kolmapäeva ja neljapäeva pärastlõunad on kõige soovitatavamad ajad helistamiseks," märgib ta.

