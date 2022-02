Wolti Baltikumi juht: regulatsioonidel on aeg järele jõuda tööturu liikumise suunale

Eile kirjutasime, et valitsus arutas istungil ettepanekuid platvormitöö reguleerimiseks, mille eesmärgiks on parandada platvormitöö tegijate töötingimusi, tuua selgust töötamise staatuse ja sellega seotud õiguste osas. Samuti suurendada algoritmilise juhtimise läbipaistvust ning samal ajal toetada digitaalsete tööplatvormide arengut.

Eesmärk tuua selgust eeskirjadesse

Wolti Baltikumi juht Liis Ristal sõnas, et hetkel on vara teha kindlaid lõppjäreldusi tulemuse osas, kuna hetkel on 12 kuni 18-kuune periood, mil Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Parlament saavad öelda oma arvamusi tehtud ettepanekute osas. „Wolti kuller-partnerid töötavad töövõtulepinguga, kuna selle mudeli järgi nad soovivadki töötada. Nad tahavad vabadust valida, kus, kuidas ja millal nad töötavad ning milliseid ülesandeid täidavad. Oleme alati soovinud selgemat regulatsiooni platvormitööle, seega on igati tervitatav, et Euroopa Komisjon probleemi adresseerib,” sõnas Ristal.

Tema sõnul on komisjoni eesmärgiks tuua selgust eeskirjadesse, mis reguleerivad, keda tuleks pidada füüsilisest isikust ettevõtjaks ja keda tuleks pidada palgatöötajaks. „Meie Woltis leiame, et samal ajal on oluline parandada ka FIE-dest platvormitöötajate kaitset,” märkis Ristal. Samuti tõi ta välja, et Euroopa Liidu töösuhteid reguleerivad õigusaktid erinevad hetkel riigiti väga palju. Näiteks on riike, nagu näiteks Eesti, kus on juba FIE-del võimalik teha platvormitööd selliselt, et kõik sotsiaalhüved on tagatud. Samas kehtivad paljudes teistes riikides kehtivad taolised hüved vaid töötajatele, seega võiks Eesti mudel olla ülejäänud Euroopas hea praktika näide.