Lamborghinisid, Posrsechid ja 4000 Volkwagenit vedav kaubalaev süttis Atlandi ookeanil põlema

Volkswageni USA operatsioonide sisene meilisõnum näitas, et laeva pardal oli 3965 Volkswagen AG sõidukit. Kontsern, mille peakontor asub Saksamaal Wolfsburgis, toodab sõidukeid kaubamärkide all nagu Volkswagen, Porsche, Audi ja Lamborghini, mis kõik olid ka laeval selle põlemasüttimise ajal. Rohkem kui 100 neist autodest suundus Texase Houstoni sadamasse.

Porsche pressiesindaja Luke Vandezande ütles, et ettevõtte hinnangul oli tulekahju ajal Felicity Ace pardal olnud umbes 1100 sõidukit. Ta ütles, et nende edasimüüjad võtavad vahejuhtumist mõjutatud klientidega ühendust. "Tähtis on, et kaubalaeva Felicity Ace 22 meeskonnaliikmel on kõik korras," ütles Vandezande.