Ruukki Balti riikide üksuse juhi Kristjan Keerti hinnangul on taastuvenergia eelistamine tavaelektrile olulisuselt võrreldav jäätmete taaskasutusse suunamisega selle asemel, et neid prügimäel ladustada. „Kuigi teras on maailmas niigi ainus katusekattematerjal, mis on 100% ulatuses ümbertöödeldav, plaanime astuda veel sammu edasi, liikudes süsinikuneutraalse tootmise suunas."