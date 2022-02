„Tinder Swindler" Eestis? - romantiline petturlus ehk kuidas tutvumisportaalis raha mitte kaotada

„Oluline on meeles pidada, et oma pangakaardiandmeid, internetipanga juurdepääsukoode ega muud tundlikku teavet ei tohi jagada ühegi teise isikuga, sest petturid võivad seda kasutada nii raha väljapetmiseks, rahapesuks kui muude skeemide jaoks. Mobiil-ID ja Smart-ID kasutamine tekitab olukorra, kus inimene kiidab tehingu vabatahtlikult heaks suuremate takistusteta. Seega tuleks neid autentimisvahendeid kasutada üksnes olukorras, kus olete täiesti kindel, kuhu oma raha saadate," hoiatas Tkatšenko.



Näpunäited, kuidas hoiduda romantilise petturluse eest:

- Kaaluge hoolikalt, kui palju teavet avaldate enda kohta tutvumisportaalides ja sotsiaalvõrgustikes. Isegi vaid teie töökoha ja nime avaldamine võib olla piisav selleks, et pettur leiaks internetist teavet, mida hiljem teie vastu kasutada.

- Kui olete hiljuti kohtunud või tutvunud kellegagi internetis, võib kaassuhtleja poolne liigne kiindumuse näitamine ja kohe kohtumisele kutsumine olla märk halbadest kavatsustest, kuid kui siiski soovite kohtuda, andke turvalisuse huvides sellest teada ka sõpradele või pereliikmetele.

- Pöörake tähelepanu keelekasutusele ja profiilile. Kui saadetavad kirjad ja suhtlus on vigadega, grammatika on ebaselge, tasub kontrollida, ega kasutaja profiilipilt ja -teave ole leitav teistelt veebisaitidelt. Üks võimalus veenduda teise inimese tõesuses on paluda tal saata samal päeval tehtud selfi. Alati võib saadud piltidele teha ka Google pildiotsingu (Google image search), mis näitab kiiresti ära, kas inimese pilt võib olla pärit hoopis kuskilt internetiavarustest.

- Ärge jagage materjale, mida keegi võib hiljem kasutada teilt väljapressimiseks. Petturid võivad paluda teil saata intiimse sisuga fotosid või videoid - kui seda teete, on oht, et seda võidakse kasutada teie vastu, kui olete keeldunud raha laenamisest või jagamisest.

- Raha küsimine mis tahes kujul - pangaülekandena, sularahas või et tasuksite suure ostu eest - on suur „punane ohulipp". Isegi kui teine pool tundub usaldusväärne, ei tohiks vahetult pärast tutvumist raha jagada ega oma pangakaardi andmeid või ükskõik milliseid dokumendielemente kuidagi avalikustada.