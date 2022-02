Autojuhid plaanivad 22. veebruaril protestida ning end peaaegu üheks päevaks süsteemist lahti haakida. Neljapäeva hommikul palus Bolti juhtide esindusrühm Bolt Leedu juhil Andrius Pacevičiusil kaaluda vahendustasu tõstmist praeguselt 20 protsendilt 25-le.

Samm tagasi. Jah, ma olen nõus, mitte teie jaoks, vaid meie jaoks. Sinu palk on tõusnud 1,27 eurolt 1,7 euroni. See ON 31,8% ja meie sissetulekud on samas vähenenud 3%, nii et me oleme jälle tagasi 2015. aasta määrade juures?", mainis Bolti autojuht.