NFT-d on jõudnud Eesti-Läti korvpalliliigasse. Tulevikuperspektiiv on Euroliiga

Loe Eesti Päevalehes ilmunud NFT teemalist lugu siit.

Kui kevadel lükati käima esimene pilootprojekt koostöös korvpallitiimi BC Kalev/Cramoga, siis tänaseks on nad pardale saadud ka sellised tuntud Eesti kui ka Läti tiimid nagu TalTech, AVIS UTILITAS Rapla, Viimsi KK, Pärnu Sadam, Rakvere Tarvas, Tartu Ülikool Maks & Moorits, BK Liepājas , BK Ogre, Ventspils Basketbola, Valmiera Glass VIA, VEF Riga ja BK Latvijas Universitāte.

Tulevikus soovib ettevõte hakata looma Euroliiga NFT-sid ja suures plaanis võiks neist saada paljusid spordialasid ühendav platvorm, kus fännid leiaksid omale veelgi rohkem väärtust.

Tegevjuhi Marek Keskülli sõnul on neil täna kindlad eesmärgid ja missioon, kuhu nad jõuda tahavad. Cryplecti missioon on ühendada fännid oma lemmik meeskondadega, luues ökosüsteemi, mis edendab fännide ja sportlaste vahelist suhtlemist. Kesküll kinnitas, et nad ei hakanud NFT-sid tootma ainult turusuundumuse tõttu, vaid seetõttu, et neil on usk selle pikemasse perspektiivi.

"Kui me mõtleme oma lemmik mängijatele, meenutame harva tema saavutusi, vaid tema erilisi hetki. Erilised hetked, mis elavad meie ajusopis ja meil ei ole nendega sidet," nentis Kesküll. "See, kuidas plokiahela tehnoloogia võimaldab meil muuta ajaloolised spordihetked reaalseks elamuseks, on põnev ja on olnud Cryplecti meeskonna jaoks üks peamisi motivatsiooniallikaid."

"Töötame iga päev selle nimel, et Cryplect'i platvorm oleks koht, kuhu fännil oleks tulla, et toetada ja leida oma lemmikuid," nentis Kesküll. Lisaks sellele toetavad nad ka spordiklubisid, jagades 70% NFT-de pakkidelt saadud tulu spordiklubidele.