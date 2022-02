Martin Villig: tegelikult võiksid eestlased rohepöördega ise miljardeid teenida

Martin Villigu kinnitusel on üldise energia hinnatõusu taga paljuski see, et rohelisele tehnoloogiale üleminekut on edasi lükatud. „Praegu oleme kogu majanduse rohepöörde alguses ja tuleb tegutseda, et mitte hiljaks jääda. Eesti ettevõtted peavad uued ärivõimalused ära kasutama. Saastamisest loobumine tähendab, et sisuliselt kõik majandussektorid mängitakse ringi," ütles Villig.