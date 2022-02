See tähendab, et kui praegu tuleb 10 km/h kiiruse ületamise eest maksta 30 eurot, siis pärast muudatuste jõustumist juba viiskümmend eurot.

Politsei- ja piirivalveameti juhtiv korrakaitseametnik Sirle Loigo ütles, et muret tekitav on nii kaamerate kui ka politseinike poolt jäädvustatud rikkumiste statistika, kuna kiiruseületamine on Eestis muutunud sotsiaalseks normiks ning seda tehes ei tajuta enam selle tõsidust.