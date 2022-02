FOTOD | Ülemiste keskus kavandab suurt juurdeehitist

Ülemiste keskuse laienduses saab olema pinda 50 000 kuni 60 000 ruutmeetrit ning see ei ole mõeldud kaubanduspindade laiendamiseks, ütles ERR-ile Ülemiste keskuse direktor Guido Pärnits.

"Keskused arenevad tänapäeval mitte kaubanduse, vaid multifunktsionaalsuse poole. Meil on kaubandust hästi palju. Lisanduv maht on mõeldud meelelahutuseks, lisaks avalikud teenused, terviseteenused. Ilmselt avame ennast tulevasele linnaväljakule, seega tuleb laiendusse ka palju toitlustust, ka väliterrassidega," sõnas Pärnits. Plaanis on pakkuda ka ettevõtetele büroosid.