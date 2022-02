Ettevaatust: Coopi nimel levib sotsiaalmeedias pettus

Coopi Facebooki lehel kirjutatakse, et klientidelt on saadud info, et andmete sisestamisel liitutakse tasulise teenusega, kus esimesed kaks päeva maksab 3 eurot ning kolmandal päeval teenus uuendab end automaatselt, makstes ligikaudu ligi 50 eurot. Coop rõhutab, et tegemist on pettusega. Inimesi kutsutakse üles pettust raporteerima.