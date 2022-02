Lõhkilaenamise lõpp? Võlaregister peaks valmima sel aastal

Praeguse tarbimispeo varjukülg on olukord, kus osa ühiskonda sipleb paratamatult võlgades ega tule nendega toime. Tavainimene võib praegu end vabalt „lõhki” laenata, sest sissetulekuid ja kohustusi on lihtne varjata. Suure võlakoorma all kannatavad järjest nooremad inimesed ja võlasummad on üha suuremad.

Tallinna sotsiaaltöö keskuse võlanõustaja Heete Simmi sõnul jõuab tema vastuvõtule järjest rohkem noori, kelle võlasumma võtab ahhetama. „Kuidas on see võimalik, et 25-aastasel inimesel on pea 90 000-eurone võlakoormus?” imestab Simm. See on tõsine probleem, et pangad annavad laenu inimestele, kelle reaalne kuusissetulek on 1250 eurot, aga tarbimislaenude kogusumma ületab nende võimete piiri märgatavalt.