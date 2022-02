Eesti müügistatistika: jõuludeks sai uue telefoni rohkem inimesi kui kunagi varem, iPhone'ide müük kasvas hüppeliselt

"2021. aasta oli tervikuna uute nutiseadmete ostmiseks väga populaane, seega oli tavapärasest veelgi suurema nõudlusega detsember ootuspärane. Kuigi ülemaailmsed tarneahelad on endiselt mõnevõrra haprad, siis leidsid enamikud inimesed ka vahetult enne jõule Elisa valikust just selle seadme, mida nad otsisid," ütles Elisa seadmete tootejuht Edgar Pahhomov.

"Jõuluperioodil tehakse nutitelefonide näol kinke nii endale kui ka oma lähedastele. On selgelt näha, et möödunud aastal oli paljude inimeste soovinimekirjas just mõni Apple'i nutiseade, samas kui Samsungi laiast tootevalikust leiti kuuse alla midagi nii kõige noorematele kui ka nõudlikematele kasutajale," rääkis Pahhomov. "Huvitava trendina on näha ka seda, et kui juba otsustati kuuse alla panna mõni tippklassi telefon, siis suure tõenäosusega otsustati just Apple'i seadmete kasuks."