Ametist lahkuv SMITi juht: ma ei ole mingi selline mees, kes keerab käki kokku ja siis selle eest vastutada ei taha

"..Ma arvan, et seal on minu tarkusega väga palju pihta hakata, et saaks riigis asju veel paremaks. Tahan anda ka otsustajatele kindlust, et ma ei ole mingi selline mees, kes keerab käki kokku ja siis selle eest vastutada ei taha, vaid et ma ikka päriselt seisaks Eesti riigi arengu eest. Aga ma pole kogu oma karjääri jooksul töötu olnud, võib-olla tasuks korraks aeg maha võtta," ütleb Paevere.