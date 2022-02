"Seinapind on siiani täiesti kasutamata ressurss," ütles Eesti roheidu Go Vertic juht Kevin Kuusik

Eesti energiaettevõte Alexela pani esimesena Baltikumis tanklapoe seina rohelist päikese-elektrit tootma. Eesti roheidu go verticu jaoks on see oluline verstapost, et jõuda oma tootega 10 miljardi euro suurusele Euroopa turule.