Boris Johnsoni sõnul viitab Putini plaan katastroofile. Suurbritannia ähvardab Venemaad karmi sanktsiooniga

Johnson usub, et see samm saab olema väga tugeva mõjuga, kuid karmidest majandussanktsioonidest ei pruugi Venemaa peatamiseks piisata.

USA ja Suurbritannia on korduvalt hoiatanud, et Venemaa tungib peagi Ukrainasse.

Johnson ütles, et lääne sanktsioonid saavad Venemaale Ukrainasse sissetungi korral olema palju tõsisemad, kui ta on varem avalikult välja on öelnud.