Martin Repinski lasi riigikogul hüvitada Tallinna üürikorteri kulu 10 000 euro eest. Kodu on tal Viimsis

„Kui on pikemad istungid, siis on mul koht, kus saan pärast tööd natuke puhata ja ei pea Viimsisse hakkama sõitma,“ põhjendas Repinski üürikorteri kulu Õhtulehele.

Möödunud aasta lõpus sai avalikuks, et Repinski teenib lisaraha Boltis taksosõitmisega. Kusjuures, ta on sõitnud ka riigikogu istungi ajal.

Repinski selgitas Delfile, et esimeste punktide ehk hääletuste ajal oli ta kohal. Pärast seda aga lahkus, et Bolti sõita. „Kõrvaklapid olid peas ja kuulasin, mis seal räägitakse, et olla ikka kursis,“ märkis ta. „Kuigi jah, need arupärimised on sellised asjad, mis rohkem opositsioonile suunatud. Nende poolt esitatud.“