SUUR PANGALEKE | Euroopa suurpank sattus vilepuhuja tõttu hoobilt suurde skandaali. Kümneid miljoneid hoiustasid retsid ja kurjategijad

Lekke sisuks on 30 000 Credit Suisse klienti üle maailma ning see puudutab saja miljardi šveitsi frangi eest raha (96 miljardit eurot), mida hoitakse Euroopa ühes suuremas pangas.

Leke näitab, kui kehv on olnud panga võimekus järgida hoolsuskohustuse reegleid ehkki nad on aastakümnete jooksul korduvalt rääkinud oma pingutustest hoida eemale kahtlaseid kliente ja musta raha. The Guardian oli üks kanal meediakanalite konsortsiumist, millele anti ligipääs andmetele.

Tuleb välja, kui paljudel väga kõrge riskiga klientidel on olnud võimalik Šveitsi suurpangas kontot avada. Teistes seas on Filipiinidelt pärit inimkaubitseja ning miljardär, kes tellis oma tüdruksõbra mõrva. Aga ka Venezuela riikliku naftafirma juhid, kes ettevõtte tühjaks tegid. Lisaks veel korrumpeerunud poliitikud Egiptusest ja Ukrainast. Teiste seas on isegi Vatikaniga seotud konto, mis on omakorda seotud ühe kahtlase Londoni kinnisvarainvesteeringuga, mida uurib praegu kohus.

Kogu materjali on lekitanud meediasse anonüümne vilepuhuja ning esimesena sai selle Saksamaa suur väljaanne Süddeutsche Zeitung

„Ma usun, et Šveitsi pangasaladuse seadused ei ole moraalsed," ütleb vilepuhuja. „Privaatsuse andmise kattevarju all toetavad Šveitsi pangad alatult maksudest kõrvale hiilijaid."

Credit Suisse ütleb, et ei saa nende samade karmide reeglite tõttu eraisikute kohta kommentaare jagada.

„Credit Suisse ei ole nõus süüdistustega, mis on seotud panga äripraktikatega," ütles pank omalt poolt ning nad lisasid, et meedia poolt avaldatu on valik, mis on kontekstist välja rebitud. Seega on tegu "tendentsliku interpretatsiooniga".

Panga sõnul on süüdistused suures osas pärit kaugemast ajast, millest osad on perioodist, mil „seadused, praktikad ja ootused finantsasutustele olid väga erinevad sellest, millised need on praegu".

Leke väga halb kogu riigile