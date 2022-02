Maxima klientidel on kasutamata üle 1,6 miljoni euro boonusraha, mis varsti aegub

„Iga-aastaselt säästavad eestimaalased Maxima kliendikaarti kasutades miljoneid eurosid, kuna neile koguneb igalt ostult 1% boonusraha. Mitmel viimasel aastal on see summa küündinud üle 4 miljoni euro aastas. Nii ka 2021. aastal, kui Aitäh kaardi omanikud kogusid meie kauplustes tehtud ostudelt 4,26 miljonit eurot boonust," rääkis Maxima Eesti müügiosakonna juht Marge Kikas.

17. veebruari seisuga on aga kolmandik sellest summast ehk 1,6 miljonit eurot Maxima kliendikaardi omanikel jätkuvalt kasutamata. Sellepärast tuletab jaekett oma klientidele meelde, et eelmise aasta vältel kogutud boonusraha kasutamiseks on neil jäänud vähem kui poolteist kuud, kuna pärast 31. märtsi 2022 mullu kogutud Maxima raha aegub.

Kuigi Maxima raha ei saa vahetada pärisraha vastu, saab sellega tasuda Maximas tehtavate ostude eest. Aitäh kaardile kogunenud boonusrahaga saab tasaarveldada kuni 99% ostusummast ja siin pole vahet, kas ost sooritatakse tavakassas või iseteeninduskassas. Maxima raha jääki on alati võimalik näha ostutšekilt, Aitäh kaardi iseteeninduskeskkonnast või äpist.

„Eelmine aasta oli juba teine aasta järjest, kui meie kliendid said lisaks plastikkaardile koguda Maxima raha ka virtuaalselt, kuna Aitäh kaardi saab siduda ära meie äpiga, mis lihtsustab oluliselt poes ostude tegemist," rõhutas Kikas. Aktiivseid Aitäh kaardi omanikke, kes külastavad igakuiselt Maxima kauplusi Eestis, on ligi 380 000.

„Aitäh kaart on üks populaarsemaid toidupoodide kliendikaarte Eestis ja seda põhjusega. Lisaks boonusraha kogumisele saavad meie kliendikaardi omanikud erinevaid allahindlusi ja sooduspakkumisi, mis on tavaliselt 40-50% toote tavahinnast," sõnas Kikas. Need sooduspakkumised ei puuduta mitte ainult toidukaupu, vaid tihti ka teisi tooteid, mis on köögis vajalikud.