Merko sõlmis Liivalaia uue Arter äri- ja elukvartali maapealse osa ehituslepingu

„Arter on inimkeskne linnaruum Tallinna kesklinnas. Uus kohtumispaik, kus tekivad julged ja loovad mõtted ning mis kujundab tuleviku töökohti. See on paik ettevõtetele, kes väärtustavad oma töötajaid ning kellega koos loome kvaliteetsema, tervislikuma ja inspireerivama töökeskkonna,“ ütles Kapiteli projektidirektor Allan Remmelkoor.