Uus Eesti Nokia? E-residentide ettevõtted tõid rekordilise maksutulu

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et e-residentsus kasvatab Eesti majandust ning rikastab kohalikku ärimaastikku. „E-residentide loodud ettevõtete panus meie riigieelarvesse kasvab tempokalt. Kuivõrd paljud e-residentide firmad on alles käivitamisel või kiire kasvufaasi lävel, võib ennustada maksutulu kasvu ka edaspidiseks," märkis minister.

„Kui programmi algusaastatel lõi ettevõtte iga viies e-resident, siis tänaseks on vastav näitaja tõusnud kolmandikuni. Ühtlasi lüheneb periood e-residendiks saamisest kuni Eestis ettevõtte loomiseni," kirjeldas Haav. Ta tõi välja, et e-residentide firmad on ka üha aktiivsemad.

Ta lisas, et vabakutselisus on globaalne megatrend ja e-residentsus võimestab inimesi enda unistusi täitma. Haav märkis, et e-residentsus on ettevõtlikele inimestele atraktiivsem kui kunagi varem ja seetõttu jätkab programmi majanduslik mõju tempokat kasvu.