Tallinna punased rattateed kaovad koos lumega. Linna hinnangul ei vastanud värv tingimustele

Linna hinnangul ei vastanud värv tingimustele, töö teostaja otsib uuringuga värvi kadumise põhjust.

Paksu lumekihi alt on tasapisi välja sulanud ka Tallinna punased rattarajad. Või vähemalt see, mis neist veel alles on jäänud.

"Kuivõrd tegemist oli ajutiste lahendustega, mis mingis mõttes justkui kiirkorras tehti, siis kindlasti paljudes kohtades, kui nüüd pikemalt ja rahulikumalt järele mõelda, saab paremini," ütles abilinnapea Madle Lippus.

Punase värvi lahendus on linnale seni maksma läinud üle miljoni euro. Lisaks on raha eraldatud loomuliku kulumise jaoks. Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on punane teekate ootuspärasest kehvemas korras.

"Linn nõudis, et värvkate oleks püsiv, et oleks püsiv nii miinuskraadide juures kuni -30, et oleks püsiv ka erinevatele kemikaalidele, millega linnatänavaid puhastatakse," ütles Novikov.

Vastupidavust aga värvil polnud ja lume alt vaatavad vastu kulunud rajad.

