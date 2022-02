Riik lõpetab ennetähtaegselt kiire veebiühenduse rajamise leppe Enefit Connectiga

„Kiire internetiühenduse vajadus on alati suurem kui eelarvevõimalused seda lubavad, mistõttu peab iga euro olema eesmärgipäraselt kasutatud. 2018. aastal käivitunud lairiba juurdepääsuvõrkude toetusmeede oli esimene omataoline, kus riik asus toetama kiire internetiühenduse viimist kodudeni. Kolmeaastane kogemus ning tagasiside kohalikult tasandilt ja riigikontrollilt on aga esile tõstnud toetusmeetme kitsaskohad. Meetmega jätkamise asemel on täna otstarbekam suunata järele jäävad vahendid paremini sihistatud meetmetesse, mis viivad ühendused päris kliendini, mitte tühja hoonesse," kommenteeris ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, kelle sõnul sai esimese meetme skoop ja paindlikkus liiga suur. Uus täpsemini sihistatud toetusmeede avaneb märtsis, mille kogumahuks on järgmistel aastatel kokku ligi 70 miljonit eurot.