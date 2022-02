Möödunud kuul kirjutas Bloomberg, et Euroopa gaasivarud on langenud alla poole. Tavaliselt jõuavad Euroopa gaasivarud poole peale alles umbes veebruari alguses-keskpaigas.

Nüüd teatas Venemaa riiklik energiagigant ja suurim gaasieksportija Gazprom, et 17. veebruari seisuga on Euroopa ära kulutanud maa-alustesse gaasihoidlatesse talletatud gaasist 95,3 protsenti. See tähendab, et ülejäänud talvehooajaks on Euroopal jäänud alles vaid 4,7% gaasivarudest.