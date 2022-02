Trumpi sotsiaalmeediaplatvromi Truth Social algus on olnud konarlik

Äpi kodulehel seisab, et "Truth Social on Ameerika sotsiaalmeediaplatvorm, mis julgustab avatud, vaba ja ausat globaalset suhtlust ilma poliitilisi ideoloogiaid diskrimineerimata."

Hoolimata sellest, et rakenduse üksikasjad on hakanud interneti lekkima, kirjutas Reuters, et Truth Social varjub siiski saladuseloori taha ning mõned tehnoloogia- ja meediaringkondades suhtuvad sellesse skeptiliselt. Näiteks on ebaselge, kuidas ettevõte oma praegust kasvu rahastab. Hetkel on lehe ülekoormuse tõttu kõik uued registreeriad pandud ootejärjekorda. Eestis on Truth Social'i äpp ja koduleht kättesaadav ainult VPN kaudu.